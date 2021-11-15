Названы территории Кузбасса, где выявили 367 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 367 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове и Новокузнецке – по 55 человек. В Прокопьевске - 27. В Белове - 25. В Междуреченске - 22. В Осинниках - 21. В Новокузнецком МР - 19. В Промышленновском МО - 18. В Киселевске - 13. По 11 - в Юрге, Гурьевском МО. По десять -в Юргинском МО, Березовском. Девять - в Анжеро-Судженске. Восемь - в Калтане. По шесть - в Ижморском МО, Мысках, Таштагольском МР. По пять - в Ленинске-Кузнецком, Топкинском МО. По четыре - в Мариинском МО, Яшкинском МО. По три - в Краснобродском, Тайге, Беловском МО. По два - в Полысаеве, Кемеровском МО, Прокопьевском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 68 633 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 64 266 выздоровели, 1 519 скончались, 13 206 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.