Кемеровские спасатели освободили закованную в наручники семилетнюю девочку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове в минувшую субботу жительница Кировского района обратилась в службу спасения. Женщина сообщила, что ее семилетней дочери требуется помощь.

Как оказалось, девочка нашла дома наручники и решила поиграть. Она надела их на правую ногу, но расстегнуть и снять уже не смогла. Также не увенчались успехом попытки матери освободить дочь.

Спасатели решили проблему при помощи специального инструмента. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Также специалисты напоминают родителям, что хранить подобные «игрушки» необходимо в недоступном для детей месте.