К концу недели в Кузбасс придет похолодание до -27 градусов

архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К концу рабочей недели в Кузбассе похолодает, ночные температуры будут достигать -27 градусов. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Согласно данным метеорологов, теплая погода, которая в последнюю неделю установилась в Кузбассе, скоро начнет меняться из-за влияния холодного циклона. Но несколько дней для того, чтобы насладиться необычайно теплыми днями в ноябре у кузбассовцев есть.

В ближайшие дни в регионе по-прежнему будет снежно. Завтра днем погода будет похожа на сегодняшнюю: ночью столбики термометров будут показывать -5...-10 местами -15 градусов, днем -3...-8, местами -13.

В среду ожидается небольшое похолодание: до -17...-22 градусов ночью и -8...-13 днем. В четверг снова потеплеет. Ночью температура воздуха прогнозируется -9...-14, местами до -20, днем -1...-6. Однако усилится ветер: местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду.

В пятницу ветер изменит свое направление с южного и северо-западного на северный. Ночью похолодает до -22...-27, днем столбики термометров будут показывать -18...-23, местами -13...-18.