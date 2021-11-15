В Кемерове жителей микрорайона массово атаковали чешуйницы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове жительница Лесной Поляны после переезда пожаловалась на насекомых, которые завелись в ее новой квартире.

- Раньше, где жили, никогда не встречали таких, а тут сказали, что это чешуйницы. Как и чем от них избавится? - поинтересовалась женщина в местном паблике.

Соседи по несчастью рассказали, что эти насекомые являются «местной достопримечательностью». Жители предложили разные методы борьбы с чешуйницами. Кто-то сообщил, что следует вызвать специальную службу для дезинсекции, а кто-то рассказал, что уничтожить насекомых можно средством для мытья стекол.

- «А я их просто пальцами давлю», «Кошка так с ними дружит. Часами караулит», - отметили другие пользователи.

В итоге жители Лесной Поляны посоветовали новоприбывшей не жалеть деньги на инсектициды .