В Кемерове жителей микрорайона массово атаковали чешуйницы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Кемерове жительница Лесной Поляны после переезда пожаловалась на насекомых, которые завелись в ее новой квартире.
- Раньше, где жили, никогда не встречали таких, а тут сказали, что это чешуйницы. Как и чем от них избавится? - поинтересовалась женщина в местном паблике.
Соседи по несчастью рассказали, что эти насекомые являются «местной достопримечательностью». Жители предложили разные методы борьбы с чешуйницами. Кто-то сообщил, что следует вызвать специальную службу для дезинсекции, а кто-то рассказал, что уничтожить насекомых можно средством для мытья стекол.
- «А я их просто пальцами давлю», «Кошка так с ними дружит. Часами караулит», - отметили другие пользователи.
В итоге жители Лесной Поляны посоветовали новоприбывшей не жалеть деньги на инсектициды .