Главы городов Кузбасса поменяли свои аватарки в поддержку вакцинации от COVID-19

Фото: страница в соцсетях Алексея Курносова

Главы нескольких территории в Кузбассе приняли участие во флэшмобе в поддержку вакцинации от коронавируса. Чиновники сменили свои аватарки в соцсетях, и теперь на фото отмечена информация о прививке.

Надписи «Sputnik V vaccinated» («Спутник V вакцинированный») и «Sputnik V revaccinated» («Спутник V ревакцинированный») появились на аватарках в Instagram и во «ВКонтакте» у мэра Белова Алексея Курносова, главы Гурьевского муниципального округа Станислава Черданцева, главы Ленинск-Кузнецкого городского округа Константина Тихонова. Также о том, что прошли вакцинацию, сообщили главы Полысаевского городского округа Валерий Зыков, Мариинского муниципального округа Александр Кривцов и другие.

Напомним, что в Кузбассе с 15 ноября начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест, а также введена обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет.