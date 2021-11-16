В Кузбассе в результате ДТП фура перегородила трассу

Фото: Агентства по защите населения и территории Кузбасса

На трассе Кемерово – Мариинск, в районе деревни Успенка, грузовик Mercedes врезался в легковушку Geely, а она столкнулась с другим грузовиком - фурой SCANIA. Об этом сообщили в «Агентстве по защите населения и территории Кузбасса».

В результате ДТП легковой автомобиль слетел в кювет, а фура перегородила трассу. На помощь пострадавшим прибыли спасатели Кемеровского областного поискового аварийно-спасательного отряда. Они достали заблокированных в авто людей и на мягких носилках перенесли до машины скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы в больницу Анжеро-Судженска.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.