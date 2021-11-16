Платежная дисциплина страдает: замгубернатора оценил результаты транспортной реформы в Новокузнецке

Фото: Instagram Андрея Панова

Заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов побывал в Новокузнецке, где проверил работу общественного транспорта. Об этом Андрей Панов рассказал в своем Instagram.

Он проехал вместе с управляющим директором ОП «Питеравто» по нескольким маршрутам. Особых нарушений со стороны транспортников замгубернатора не увидел.

- Нарушения со стороны перевозчика незначительные - не везде есть антисептики и молотки для разбивания стекла в экстренной ситуации. Водители не всегда соблюдают масочный режим, - написал он.

Андрея Панова порадовала работа валидаторов - сбоев нигде не было. А вот платежная дисциплина, по словам замгубернатора, так и не улучшилась: многие идут платить за проезд только после того, как им напомнили это сделать.

Заместитель губернатора Кузбасса также пообщался с пассажирами. Они рассказали, что в целом транспорт ходит по графику, нареканий у них нет. По данным «Питеравто», в октябре выполнение плана составило 99,4%, написал Панов.