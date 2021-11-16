Министр здравоохранения Кузбасса объяснил, почему не все переболевшие коронавирусом получили QR-код

Люди, переболевшие коронавирусом, но при этом не обращавшиеся за помощью в поликлинику, не смогут получить QR-код. Об этом рассказал министр здравоохранения Кузбасса Михаил Малин в видео, опубликованном ведомством.

- К сожалению, нынешняя нормативно-правовая база не предусматривает предоставление QR-кода переболевшего или QR-кода вакцинации для пациентов, которые переболели и никуда не обращались, - сообщил Михаил Малин.

По его словам, для получения QR-кода данные о болезни необходимо внести в федеральный регистр, а это делается только на основании положительного теста ПЦР либо информации о прохождении лечения в больнице.

Министр здравоохранения Кузбасса также сообщил, что справка о медотводе от вакцинации дает право для посещение общественных мест.

- Существует справка, которая называется «медицинское заключение врачебной комиссии». Ее подписывает председатель врачебной комиссии и еще два врача-специалиста. Туда ставится код заболевания по международной квалификации болезни, поэтому никто не будет знать, чем вы страдаете на самом деле. Это защита персональных данных, - сказал Михаил Малин.