Новый антирекорд: в Кузбассе за сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом

Архив "КП" Фото: Иван Макеев

За прошедшие сутки в Кузбассе коронавирус подтвердился у 380 человек, три пациента скончались. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Новые случаи зарегистрированы в 34 территориях. Больше всего – в Кемерове (59 человек), Новокузнецке (55), Междуреченске (30), Прокопьевске (29), Осинниках (24) и Белово (21). В Ленинске-Кузнецком и Мысках выявлено по 19 новых заболевших, в Киселевске и Новокузнецком МР – по 16. По другим территориям новые случаи распределились следующим образом: Калтан – 14, Полысаево, Юрга – по 9, Анжеро-Судженск, Березовский, Беловский МО – по 8, Ижморский МО, Юргинский МО – по 4, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Яшкинский МО – по 3, Краснобродский, Тайга, Мариинский МО, Таштагольский МР – по 2, Гурьевский МО, Крапивинский МО, Промышленновский МО, Тисульский МО, Топкинский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО, Яйский МО – по 1.

За сутки коронавирус унес жизни трех пациентов, одной из них не было 40 лет. У 37-летней жительницы Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. В опперштабе рассказали, что болезнь у женщины протекала на фоне патологии желудочно-кишечного тракта и раннего послеродового периода.

Всего в Кузбассе за период пандемии коронавирусом заразились 69 013 человек, 64 524 из них выздоровели, 1 522 скончались. Медицинскую помощь сейчас получают 2 967 пациентов.