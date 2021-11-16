Глава Кемерова отмечает 46-летие

Фото: Instagram Илья Середюк

Сегодня, 16 ноября, мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения. Градоначальнику исполнилось 46 лет.

В адрес главы города поступает много поздравлений в его аккаунте в Instagram. Горожане благодарят мэра за работу, желают здоровья и успехов. К поздравлениям присоединились различные коллективы и организации Кемерова, а также коллеги. Так, глава Новокузнецка Сергей Кузнецов написал «С днем рождения, дорогой Брат!». Илья Середюк ответил, что «крепко жмет руку» и поблагодарил «за плечо, поддержку и добрые слова».

Илья Середюк родился в Кемерове в 1975 году. В 1997 году с отличием окончил Кузбасский государственный технический университет. Трудовую деятельность начал в администрации Кемеровской области консультантом управления промышленности, транспорта и связи, а после - советником первого заместителя губернатора.

С 1999 по 2003 год занимал руководящие должности на промышленных предприятиях области. В 2003 году перешел на должность начальника управления промышленности и потребительского рынка администрации города Кемерово, в 2006 году стал заместителем главы города Кемерово.

С 13 марта 2011 года Илья Середюк являлся главой Кемеровского муниципального района. В 2015 году стал заместителем губернатора по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии. В апреле 2016 года решением городского Совета народных депутатов был назначен исполняющим обязанности главы города. В этом же году на голосовании за его кандидатуру отдали голоса 78,57% кемеровчан.