В Кемерове построят роскошную гостиницу высотой 110 метров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Кузбасса накануне встретился с предпринимателями региона в формате традиционного открытого диалога. В ходе беседы Сергей Цивилев рассказал, что в составе музейно-театрального комплекса Сибирского кластера искусств планируют построить современную гостиницу высотой 110 метров в Кемерове.

Глава региона отметил, что гостиница рассчитана на 309 номеров. А также в составе будет SPA, бассейн и крытый переход в филиал Мариинского театра. Помимо этого, в составе будущей гостиницы может появиться ЗАГС.

Сергей Цивилев уточнил, что со следующего года отменяется территориальная принадлежность. То есть россияне смогут зарегистрировать свой брак, не выходя из кемеровской гостиницы.