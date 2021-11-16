Полиция Кузбасса разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю студентку. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 17-летнюю Пономаренко Анастасию. Девушка 15 ноября утром уехала на занятия в техникум и не вернулась домой.

В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что студентке на вид 16 лет, ее рост около 160 сантиметров, она среднего телосложения, у нее светло-русый волос ниже плеч и зеленые глаза. Девушка была одета в темный пуховик с капюшоном, черные джинсы и синюю трикотажную шапку.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщить об этом по телефонам: 8-(38466)-1-48-80 или «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется.