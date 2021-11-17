В Кузбассе более 20 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

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На прошлой неделе в Кузбассе 20,7 тысяч человек обратились в поликлиники с признаками ОРВИ. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Кемеровской области.

Эпидпорог в регионе превышен на 1,0 %, но в целом по стране заболеваемость ОРВИ носит межэпидемический характер.

По данным ведомства, за неделю в регионе выявлено 13 случаев гриппа А (H3N2). Медики призвали жителей Кузбасса вакцинироваться от гриппа.

- Важно прививаться именно сейчас (сентябрь – ноябрь), до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа, чтобы избежать микстинфекции. Необходимо привить минимум 60 % населения региона, чтобы свести к минимуму заболеваемость гриппом в предстоящем сезоне, - рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что штаммовый состав вакцин изменен. В этом сезоне появились две новые разновидности гриппа.

Сейчас в Кузбассе от гриппа привиты 947,7 тыс. человек.