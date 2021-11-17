Житель Кузбасса задушил шурина из-за замечаний

Фото: архив "КП" Фото: Виктор Гусейнов

В Кузбассе житель Киселевска задушил родственника и оставил его тело возле гаража. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Погибшего нашла мать и обратилась в полицию. На теле 63-летнего мужчины не было признаков того, что смерть была насильственной, однако судебно-медицинский эксперт пришел к выводу, что кисилевчанина задушили. Тогда полицейские вышли на 60-летнего родственника жертвы.

Выяснилось, что в день смерти мужчины поссорились. Обвиняемый пришел в гости к шурину. Хозяин был нетрезв, стал предъявлять претензии, что тот нигде не работает, много пьет, не помогает матери, у которой живет. В итоге гость взял электрический провод и задушил им родственника.

Обвиняемого заключили под стражу. Изначально он сотрудничал со следствием, однако затем не стал признавать вину. При этом мужчина показал место, куда спрятал орудие преступления – провод. Геномная экспертиза также подтвердила причастность кисилевчанина к преступлению.

Сейчас дело направлено в суд.