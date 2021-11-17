В Минздраве прокомментировали жалобу беременной жительницы Кузбасса на принудительную вакцинацию

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Минздраве прокомментировали жалобы находящейся в положении жительницы Кузбасса, которой отказали в медотводе. Информация опубликована в одном из пабликов во «ВКонтакте».

Женщина сообщила, что находится на 12-ой неделе беременности и не хочет прививаться на таком раннем сроке. Однако в женской консультации ей не дали медотвод.

- Сказали, пришел приказ, что вакцинируют всех вне зависимости от срока беременности. То есть даже когда у ребенка еще не все органы заложены... Что, если все же не привиться - в роддом пускать не будут? До беременности болела ковидом... – написала жительница Кузбасса.

Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве. В ведомстве сообщили, порядок выдачи медтовода определен временными методическими рекомендациями «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

- Решение о выдаче такой справки принимает врачебная комиссия той медорганизации, где пациент наблюдается по заболеванию, являющимся противопоказанием. Если у пациента имеются временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, справка выдается сроком до 30 дней с последующей консультацией врача-специалиста, выдающего справку, - сказано в сообщении.