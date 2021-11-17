Сергей Цивилев заявил, что проект строительства Крапивинской ГЭС будет доработан

Фото: пресс-служба АПК

Проект строительства Крапивинской ГЭС необходимо доработать с учетом требований безопасности. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, его слова приводит пресс-служба администрации правительства.

Проект строительства Крапивинского гидроузла обсудили власти Кузбасса, проектировщики, руководители профильных ведомств, эксперты, экологи. По словам главы региона, ГЭС даст для кузбассовцев новые рабочие места и экологичную энергию. Водохранилище станет местом летнего отдыха, рядом будет создана особо охраняемая природная территория и туристические зоны. Малый и средний бизнес получат возможность развиваться здесь в сферах гостеприимства и разведения рыбы.

- Завершение строительства Крапивинской ГЭС дает ряд преимуществ развитию Кузбасса. Водохранилище длиной 135 километров обеспечит регион запасом пресной воды, снизит паводковые риски, позволит регулировать уровень воды в Томи в периоды мелководья и, что важно, даст региону «чистую» электроэнергию. Однако необходимо глубоко проработать проект, особое внимание уделить безопасности жителей ближайших территорий и окружающей среды, — заявил Сергей Цивилев.