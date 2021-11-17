Власти Кузбасса объяснили, как получить QR-код не зарегистрированным на Госуслугах

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбассовцам, которые не имеют доступа к Госуслагам, помогут зарегистрироваться на сайте и распечатать QR-код специалисты МФЦ. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

С 15 ноября в ряд учреждений и общественных мест Кузбасса нельзя пройти без QR-кода, который выдается после вакцинации на портале Госуслуг. Многие пожилые люди не умеют пользоваться интернетом и не имеют смартфонов. В офисах МФЦ им помогут зарегистрироваться на портале Госуслуг и распечатают документ - он действителен как в электронном, так и в бумажном видах.

- Для регистрации на портале Госуслуг пожилому человеку нужно предоставить специалисту МФЦ паспорт и СНИЛС, процесс оформления займет не более 20 минут, - сообщили в пресс-службе АПК.

Кузбассовцы, которые не могут сами прийти в МФЦ, смогут оформить сертификат с помощью официального представителя. В пресс-службе посоветовали уточнять перечень документов необходимых для этой процедуры в МФЦ по месту жительства.

В случае, если после регистрации на Госуслугах сертификат не отобразится в личном кабинете, специалисты МФЦ помогут оформить электронную жалобу и тогда QR-код появится в личном кабинете через три дня. Либо пациенту нужно будет обратиться в больницу, где он делал прививку, чтобы данные внесли в базу Госуслуг. В таком случае сертификат о прививке отобразится в личном кабинете в течение суток.

Специалисты Минздрава напомнили, что право на получение сертификата с QR-кодом имеют три категории: вакцинированные от COVID-19 российскими вакцинами (срок действия - 12 месяцев); официально переболевшие коронавирусом (срок действия - 6 месяцев); получившие отрицательный результат ПЦР-теста (срок действия - 72 часа).