В Кузбассе за сутки выявили 389 новых случаев COVID-19, четыре человека скончались

Фото: архив "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 389 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Это новый максимум с начала пандемии. Днем ранее было зарегистрировано 380 заболевших за сутки.

Больше всего новых случаев выявлено в Кемерове - 58, Новокузнецке - 54, Междуреченске - 33, Мысках, Осинниках и Прокопьевске - по 27. Остальные инфицированные распределились по территория следующим образом: Белово - 26, Ленинск-Кузнецкий - 22, Калтан, Новокузнецкий МР - по 17, Киселевск - 16, Полысаево - 11, Анжеро-Судженск - 9, Березовский - 9, Юрга, Ижморский МО - по 5, Краснобродский, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО - по 3, Прокопьевский МО, Таштагольский МР - по 2, Тайга, Беловский МО, Гурьевский МО, Крапивинский МО, Мариинский МО, Промышленновский МО, Тисульский МО, Топкинский МО, Тяжинский МО, Чебулинский МО, Юргинский МО, Яйский МО, Яшкинский МО - по 1.

В оперштабе сообщили о четырех летальных случаях за сутки. Скончались четверо мужчин из Прокопьевска, Междуреченска, Кемерова и Белова. Самому младшему из них было 48 лет. У него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

За весь период пандемии в Кузбассе заболели 69 402 человека, 84 825 выздоровели, 1 526 скончались.