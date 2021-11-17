РСХБ повысил ставки по вкладам

С 15 ноября Россельхозбанк повышает процентные ставки по общей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,5-0,9 п.п. Более выгодно открывать вклад через цифровые каналы обслуживания. Например, при открытии рублевого депозита через Интернет и Мобильный банк выгода - до 0,3% независимо от срока.

Максимальную ставку 8,5% годовых можно получить в рамках акции «Весомый процент» при его оформлении сроком на четыре года. Акция проводится до 31 декабря 2021 включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях на срок 6 мес., один, два или четыре года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальный размер вклада 3 тысячи рублей при открытии дистанционно и 10 тысяч рублей при обращении в офис банка.

Директор Департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич отмечает, что клиенты предпочитают дистанционное обслуживание, а повышение ключевой ставки позволяет предлагать более выгодные условия.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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