МегаФон выяснил, в каких виртуальных мирах отдыхают кузбассовцы

Фото: пресс-служба МегаФон.

Жители шахтерского края провели за играми в 1,5 раза больше времени, чем неделей ранее.

Аналитики объяснили возросший интерес к виртуальным мирам объявленными нерабочими днями и каникулами в школах - во время перерывов в учебе мобильная активность в игровой сфере традиционно повышается.

Первое место в геймерском рейтинге Кузбасса заняла американская платформа для создания игр и собственных миров Roblox, аудиторию которой, в основном, составляют подростки. Также поколение Z активно погружалось в ролевую аниме-игру Genshin Impact китайского разработчика miHoYo. А замкнули тройку лидеров сетевые бои легендарной игры Call of Duty: Mobile. Средний возраст аудитории самых популярных у кузбассовцев игр, согласно данным разработчиков, составляет 12 лет.

Всего с начала года кузбасские геймеры прокачали сеть МегаФона на 900 терабайт. Скорость передачи данных МегаФона - самая высокая в регионе, по данным исследования международной компании Ookla, - позволяет комфортно играть и скачивать игры с крупнейших цифровых платформ, таких как Steam, PlayStation Store, Blizzard Entertainment, Ubisoft, GameLoft.

Партнерский материал.