В Кемерове достроят улицу Пролетарскую

Фото: Instagram Илья Середюк

В Кемерове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» достроят улицу Пролетарскую. Это один из новых объектов строительства следующего года, сообщил глава города Илья Середюк в своем Instagram.

Участок дороги от улицы Федоровского до улицы Автозаводской протяженностью 640 метров станет чертырехполосным. Вдоль дороги появится тротуар, велодорожка, на подходах к перекресткам - тактильная плитка, ограждения. Также будут установлены светофоры (на пересечениях с улицами Федоровского и Автозаводской).

Кроме того, проектом благоустройства предусмотрено строительство линии освещения, остановок общественного транспорта, посадка газонов, переустройство всех инженерных коммуникаций, в том числе, замена 130 метров трамвайных путей и контактной сети на улице Автозаводской.

- Эта дорога остро необходима жителям активно растущего 55-го микрорайона, где предполагается 175 тысяч квадратных метров жилья - свыше 3 тысяч семей будут здесь проживать. Первый детский сад уже строится, проектом планировки предусмотрены еще один новый садик и школа, - сообщил мэр.

Глава города подчеркнул, что специалистам управления городского развития удалось отстоять сохранение всех хвойных деревьев в районе будущего строительства улицы.

По словам мэра, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Сейчас идет процедура определения подрядной организации.