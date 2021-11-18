В Кузбассе приостановили работу рудника из-за подземных толчков

архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 17 ноября, в Таштаголськом районе произошла серия землетрясений, из-за которых работа рудника была приостановлена, горняки выведены на поверхность. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

- Горная Шория - сейсмически активная территория. Так, сегодня около 16:00 в районе п. Каз произошла серия сейсмособытий магнитудой от 2,5 до 4,3. Работа рудника была приостановлена, горняки выведены на поверхность, - рассказали в администрации.

По предварительным данным, эпицентры сейсмособытий находились «в значительном удалении от шахтного поля Казского рудника».

Администрация Таштагольского района обратилась к населению с напоминанием о личных мерах безопасности. В случае подземных толчков жителям посоветовали собрать документы и ценности, взять небольшой запас продуктов и воды и выйти на открытое пространство.