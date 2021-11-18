Запись на конец декабря: кемеровчанка пожаловалась на огромные очереди на вакцинацию от коронавируса

Архив "КП" Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Кемерова сообщила об огромной электронной очереди на вакцинацию от коронавируса. Ее жалоба была опубликована в популярном городском паблике во «ВКонтакте».

Горожанка рассказала, что пришла в среду, 17 ноября, в поликлинику поставить прививку, но там заявили, что вакцинируют пациентов только по предварительной записи. Девушка попробовала записаться через сайт Госуслуги, ее поставили в очередь только на конец декабря.

- Записаться через Госуслуги нельзя, записи нет, поставили там в очередь и вот к концу дня прислали вот такое сообщение - на 27 декабря. Реально? Запись на прививку 1,5 месяца? – написала горожанка.

В Минздраве Кузбасса прокомментировали жалобу пациентки. В ведомстве сообщили, что поставить прививку от коронавируса можно не только в поликлинике по месту жительства, но и в пунктах вакцинации, где предварительная запись не нужна, там прививки ставят по «живой» очереди.

- Поставить прививку можно не по месту прикрепления полиса ОМС, но и в пунктах вакцинации, которые действуют в торговых и торгово-развлекательных центрах. Также, ознакомиться со списком пунктов вакцинации от COVID-19 вашего города можно на официальном сайте Минздрава Кузбасса, - сказано в сообщении.

Напомним, что в Кузбассе с 15 ноября ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест и ряда закрытых помещений.