В Кузбассе мужчина обвиняется в истязании четырехлетнего сына

Архив "КП" Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Междуреченске 29-летнему жителю предъявлено обвинение в истязании несовершеннолетнего: мужчина бил сына ремнем и запирал его в комнате. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, истязания происходили в течение года - в период с марта 2020-го по март 2021 года. Супруга постоянно просила мужа не применять физическую силу, однако мужчина заявлял, что только таким способом можно стать для мальчика авторитетом.

Следы побоев на теле ребенка увидела воспитатель в детском саду и сообщила об этом в полицию. Мальчика забрали из семьи и отправили в социальное учреждение. Сейчас рассматривается вопрос о лишении родительских прав обоих родителей. При этом ранее семья в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала.

Сам отец семейства со следствием сотрудничал и свою вину признал. Сейчас уголовное дело направлено в суд.