Валерий Гергиев оценил Сибирский культурный кластер в Кемерове

Известный дирижер, художественный руководитель Симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев приехал в Кемерово и вместе с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым посетил образовательный квартал Сибирского кластера искусств. Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Пока велось строительство новых корпусов образовательного квартала, студенты филиалов Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Сибирский» и Московской государственной хореографической академии занимались на площадках других учебных заведений Кемерова. В среду они показали свои первые творческие наработки.

- Мне понравился этот зал, он просторный, высокий, что важно и для балета, и для музыкантов. Я надеюсь, что через два года мы будем открывать уникальный культурный кластер, в котором все будет обращено в будущее, наши дети получат возможность, не оглядываясь на заморские горизонты, получать великолепное образование, - приводит слова Валерия Гергиева пресс-служба АПК.

Валерий Гергиев рассказал о своей мечте привезти в Кемерово знаменитую оперу Мусоргского «Хованщина».

- Я не могу представить себе лучшего подарка какому-либо российскому региону. Это замечательная возможность знать и любить историю своей страны через величайшие произведения. Поэты и писатели, композиторы делали большое дело, так росли и формировались традиции российского театрального, музыкального искусства. Прирастать традиции будут именно за счет регионов, — сказал Гергиев.

Губернатор Сергей Цивилев отметил, что многие знают Кузбасс только как угольный регион, но новый культурный кластер сможет принести ему славу крупного культурного центра России. И сейчас для этого создаются все необходимые условия.

- Уверен, что здесь, из местных ребят, вырастет много замечательных музыкантов, танцовщиков, которые прославят Кузбасс и, возможно, всю нашу страну и будут радовать своим творчеством людей, — сказал глава региона.

Образовательный комплекс расположен в Ленинском районе Кемерова и состоит из пяти зданий: хореографической академии для учащихся и интерната, Центральной музыкальной школы с концертным залом и интернатом; общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Объекты строятся параллельно на площади примерно 7 гектаров.