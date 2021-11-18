В администрации Новокузнецка открыли «особый» пункт вакцинации от COVID-19

архив "КП"
Фото: Ксения Высотина
С сегодняшнего дня в мэрии Новокузнецка открыт пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил в программе «Утро с мэром» глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, соответствующее видео размещено в Instagram градоначальника.
По словам Кузнецова, этот пункт вакцинации «особый», так как он предназначен только для людей старше 60 лет.
- Заходишь в центральную проходную администрации города... В одном кабинете у нас сидит врач. Следующий кабинет — там сидят те, кто проводят вакцинирование. Тут же наблюдение врача, — рассказал Сергей Кузнецов.
По его словам, пришедшие на прививку пожилые люди также смогут обратиться к работникам соцзащиты по любым бытовым вопросам. Для этого выделен отдельный кабинет.