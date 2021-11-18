Жителям Кузбасса объяснили, когда отменят QR-коды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минздрав Кузбасса 17 ноября назвал условия для отмены QR-кодов. Об этом сообщили в ходе онлайн-брифинга по ситуации с коронавирусом.

По словам замминистра здравоохранения Оксаны Абросовой, вопрос об отмене QR-кодов будет рассмотрен, когда остановится рост количества заболевших коронавирусом и уровень вакцинации достигнет 80% населения старше 18 лет.

-Как только мы переломим ситуацию, прекратится рост, пойдет снижение, тогда и вопрос с учетом этого уже будет решаться, - отметила замминистра здравоохранения.

Напомним, что Кузбассе наблюдается ежедневный рост числа заболевших. За прошедшие сутки коронавирусом заболели 389 человек.