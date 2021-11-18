В Кузбассе мужчину заставили убрать незаконно установленную дверь в подъезде

Архив "КП" Фото: Ксения КОРЯКИНА

Жителя Новокузнецка заставили убрать дверь, которую он установил в подъезде. Об инциденте рассказали в пресс-службе судебных приставов, под чьим контролем дверь была демонтирована.

Новокузнечанин поставил дверь на замке у входа на лестничную площадку, ограничив другим жильцам проход к лифту и балкону 6-го и 7-го этажей и нарушив тем самым правила пожарной безопасности. Собственница одной из квартир обратилась в суд с требованием демонтировать дверь. Требования женщины были удовлетворены. Дело оказалось на исполнении судебных приставов.

- Судебные приставы ознакомили должника с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера. С гражданином была проведена разъяснительная беседа, после чего решение суда было исполнено в полном объеме, - рассказали в пресс-службе ведомства.