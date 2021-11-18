Команда РСХБ вышла в финал конкурса Autonomous Greenhouse Challenge

Российская объединенная команда Россельхозбанка и МФТИ вышла в финал международного конкурса Autonomous Greenhouse Challenge, в котором лучшие специалисты по искусственному интеллекту соревнуются в выращивании сельскохозяйственных культур.

Команда из России впервые приняла участие в мероприятии и сразу заняла второе место, уступив только объединенной команде университетов из Китая. Наши специалисты опередили участников из США, Южной Кореи и стран Европы - всего было 17 команд.

В финале, который пройдет в Голландии в 2022 году, участникам предстоит вырастить в исследовательском центре Bleiswijk урожай салата с использованием собственных алгоритмов искусственного интеллекта.

Китайская компания Tencent (создатель WeChat) и Вагенингенский университет проводят конкурс Autonomous Greenhouse Challenge ежегодно с 2018 года. Конкурс нацелен на объединение экспертов в области ИТ и агрономии, обмен знаниями и развитие цифровых технологий в сельском хозяйстве.

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