В больницы Кузбасса поступило новое медицинское оборудование

Архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В больницы Кемерова, Новокузнецка и Мариинска поступило новое медицинское оборудование, благодаря которому обследования станут более доступными для людей. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Так, в поликлинику Мариинской городской больницы им. М. В. Богониса приобрели пять аппаратов холтеровского мониторирования сердечного ритма. Это оборудование позволит лучше диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, а также сократит время ожидания исследований.

В новокузнецкие поликлиники № 2 и № 3, которые посещают почти 54 тысячи человек, поступили два новых флюорографа. Прежние установки выработали ресурс, они часто ломались из-за большой нагрузки: за сутки на каждом могли проводить от 40 до 50 исследований.

- Новые цифровые аппараты позволяют обследовать в два раза больше пациентов, делают снимки высокого разрешения, которые можно сохранять в электронной базе, и, что важно, оказывают минимальную лучевую нагрузку на человека, - сообщили в пресс-службе АПК.

Кроме того, в Кузбасскую областную клиническую больницу им. С. В. Беляева поступил новый аппарат УЗИ, он приобретен за собственные средства организации для офтальмологической поликлиники.

- Каждую неделю в крупных клиниках и небольших городских больницах Кузбасса вводим в строй новое медицинское оборудование. Идет масштабное обновление диагностической базы. Это необходимо, чтобы врачи могли ставить точные диагнозы на ранних стадиях, проводить диспансеризацию населения. Программа модернизации первичного звена здравоохранения региона направлена на то, чтобы каждый человек мог пройти все необходимые исследования по месту жительства, - заявил губернатор Сергей Цивилев.