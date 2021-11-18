РСХБ выбрал лучшие студенческие проекты

Россельхозбанк подвел итоги студенческого агротех-акселератора. В финал вышли 9 проектов, которые предлагают технологичные решения наиболее актуальных вопросов сельского хозяйства.

Наибольшее внимание экспертов привлек проект изучения вопросов деградации почвы, возникающих при эксплуатации земельных ресурсов. Студенты предложили метод восстановления ресурсов путем альголизации почв, что в перспективе поможет повысить спрос на приобретение рекультивированных земель и увеличит их кадастровую стоимость.

Также члены жюри высоко оценили проект по разработке мобильного приложения для людей, не имеющих специализированного образования, и инновационные технологии и методики экскурсионной работы в агротуризме.

В конкурсе приняли участие студенты 77 ведущих технических и сельскохозяйственных вузов страны. Все студенты, представившие свои проекты, успешно защитили их перед экспертным жюри РСХБ. Финалистам конкурса РСХБ предоставляет стипендию, а также возможность пройти оплачиваемую стажировку и пилотировать свои проекты в структурах РСХБ и РСХБ-Интех.

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