В Новокузнецке жители запретили мэру реконструировать парк Гагарина. Фото: Instagram/skuznetsov_nk.

В Новокузнецке заморозили проект по реконструкции парка Гагарина. Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов в ходе программы «Утро с мэром». Как оказалось, запрет на работы добились жители города.

Сергей Кузнецов рассказал, что планировали изменить внутреннее качество парка Гагарина. Однако изменений не захотели городские общественники. Новокузнечане посчитали, что в парке вырубят деревья.

Глава города уточнил, что парк не собирались вырубать, а хотели проложить новые дорожки вместо кривого асфальта, заменить советские карусели на современные аттракционы и возобновить фонтаны. Он добавил, что обсуждение реконструкции парка в скором времени продолжат.