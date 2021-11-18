Кузбассовцы с QR-кодом предлагают свои платные услуги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Находчивые жители Кузбасса с QR-кодом уже придумали систему взаимопомощи землякам, но не безвозмездно. Новая бизнес идея возникла в регионе после введения системы QR-кодов. С 15 ноября некоторые кузбассовцы лишились возможности посещать торговые центры.

Так в интернет-сервисе для размещения объявлений предприимчивые жители уже предлагают свои платные услуги по доставке товаров горожанам без QR-кодов.

- Схожу за вас по QR-коду, 4 пакета в руки, - цена за услугу в одном из таких предложений - 200 рублей.

В социальной сети комментаторов интересует, пользуется ли услуга спросом. Один из горожан отметил, что текущая эпидемиологическая ситуация проложила дорогу к новому бизнес-направлению.

Фото: Avito. Кузбассовцы с QR-кодом предлагают свои платные услуги.