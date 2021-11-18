Россельхозбанк составил шорт-лист новейших разработок российского AgroTech-сектора

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

В финал прошли 24 компании в четырех номинациях. Уже 19 ноября победителя определит жюри в состав, которого входят представители ведущих научных учреждений, агрокомпаний, а также эксперты отрасли АПК. Номинантов оценят по критериям качества реальных результатов их проекта.

- Мы рассмотрели все поступившие заявки на премию и изучили большое количество действительно перспективных и технологичных проектов, многие из которых уже доказали свою эффективность на практике. В шорт-лист вошли проекты, охватывающие практически все отрасли сельского хозяйства: от роботов-птицеводов до автоматизации уборки урожая и биопрепаратов на основе симбиотических грибов. Для многих аграриев сейчас эти технологии кажутся далеким будущим, но именно они смогут изменить сельское хозяйство до неузнаваемости и повысить его эффективность в разы. Своей глобальной задачей мы считаем посредничество между сельхозпроизводителями и технологическими компаниями: РСХБ адаптирует новейшие решения для АПК и делает их доступными фермерам уже сейчас, - рассказала директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В номинации Agro Machinery (техника, которая помогает фермерам улучшить урожай и повысить финансовые показатели) отобраны 5 финалистов: компании Робопроб, Cognitive Pilot, Геоскан, Биокомплекс и GoodWAN.

Партнерский материал.

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