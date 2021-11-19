Жители Кемерова не одобряют строительство 20-этажных новостроек

В Кемерове планируют строить 20-этажные новостройки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В конце октября администрация Кемерова сообщала о планах на строительство четырех новых домов на Притомском проспекте, высотой до 21 этажа.

Планируется, что это будут дома № 21Б, 23, 23А и 23Б. Однако кемеровчане пишут возмущенные комментарии в соцсетях о том, что строительство таких многоэтажек - большой риск, и объясняют это нестабильной сейсмической обстановкой. Кроме этого, горожане недовольны тем, что дома хотят строить на возвышенности и в районе, где этажность уже сформирована.

В Минстрое Кузбасса ответили тем, что запретов на постройку зданий выше 16 этажей не было, а проект согласован с градостроительным советом Кузбасса. Помимо этого, упоминается, что при проектировании учитывается наша сейсмическая активность, так что горожанам ничего не угрожает. Также в Минстрое упомянули, что контролирует строительство Госстройнадзор.

Напоминаем, что в Кемерове планируют построить два 20-этажных жилых корпуса на Октябрьском проспекте.