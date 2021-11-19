В Кузбассе 393 новых случаев заболеваемости коронавирусом

Названы территории Кузбасса, где выявили 393 новых случаев коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 393 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 66, Кемерове - 60 и Междуреченске - 41. В Белове - 28. В Мысках - 27. В Ленинске-Кузнецкиом - 22. В Осинниках и Прокопьевске - по 20. В Калтане -14. В Анжеро-Судженске, Киселевске и Юрге - 11. В Ижморском МО и Мариинском МО - по 7. В Гурьевском МО и Таштагольском МО - по 6. В Промышленновском МО - 5. В Полысаеве - 4. В Тайге, Новокузнецком МР, Яйском МО и Яшкинском МО - по 3. В Березовском, Краснобродском, Беловском МО, Чебулинском МО, Юргинском МО - по 2. В Кемеровском МО, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО и Топкинском МО - по 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 70 182 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 65 366 выздоровели, 1 533 скончались, 17 300 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Также прививку от COVID-19 сделали 217 206 жителей города Кемерово. В их числе 61 499 горожан старше 60 лет.