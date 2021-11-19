Кузбассовцы жалуются на короткие сроки проведения вакцинации

Людей беспокоит, что они не успеют получить QR-код в установленные сроки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На странице губернатора Кузбасса в комментариях жители Кузбасса продолжают негодовать по поводу огромных очередей на прививку.

В частности, людей волнует вопрос, как быть с обязательной вакцинацией для людей старше 60 лет. Как говорилось ранее, первый компонент вакцины нужно поставить до 18 декабря, а второй - до 20 января. В торговые центры, парикмахерские и другие места без соответствующих документов уже не пускают.

- Как люди могут физически успеть все вакцинироваться за неделю со дня подписания этого ограничения? Одна только очередь на вакцинацию будет дольше, чем на шесть дней, которые прошли с момента объявления о вакцинации для 60+, - возмущается пользователь в комментариях.

При этом дозвониться в поликлинику сейчас не менее сложно, а иногда даже невозможно.

Минздрав Кузбасса на это ответил, что обращаться за прививкой можно в другой пункт вакцинации, если записи нет больше чем на неделю. В Кемерове дополнительные пункты в торговых центрах находятся по адресам: пр. Шахтеров, 87 (ТЦ «Север»); пр. Притомский, 12 (ЛДК); пр. Ленинградский, 28б («Леруа Мерлен»). Туда должны пропустить и без QR-кода. Другие пункты для записи можно найти по ссылке https://kuzdrav.ru/public/prophylaxis/covid-vaccination.php или по телефону 122.

- За последние дни в медорганизации увеличилось количество обращений и записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Медицинские работники действительно перегружены, при этом оказывают полную медицинскую помощь пациентам, - дополнил Минздрав.

Также недавно кемеровчанка жаловалась на огромные очереди в записи через Госуслуги.