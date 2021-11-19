В Новокузнецке установят новые знаки дорожного движения

Фото: Администрация города Новокузнецк

Администрация Новокузнецка сообщает об установке новых дорожных знаков.

Известно, что это будут знаки 3.27 «Остановка запрещена» вместе с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». И располагаться они будут: на участке ул. Покрышкина от пересечения с пр. Кузнецкстроевский до дома по адресу ул. Покрышкина, 9. Сообщается, что знаки установят 6 декабря.

Вместе с этим, один из горожан возмутился в комментариях:

- То есть знаки только с одной стороны, со стороны домов? А ничего, что теперь так же с другой будут все заставлять? Делайте зону запрета парковки, а не вот это.

На это представитель администрации ответил, что жалоба передана в работу специалистам управления дорожно-коммунального хозяйства и до 23 ноября рассмотрят информацию для возможных изменений.