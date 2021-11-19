Празднование Нового года в Кузбассе пройдет в народной стилистике

Новогоднее оформление включает национальные орнаменты. Фото: МКУ ЦСПСиД Новокузнецка

Опубликован брендбук с новогодним оформлением. Брендбук включает в себя подборку плакатов и баннеров определенной цветовой палитры, которые можно использовать на рекламных щитах, витринах, остановках - где угодно.

В основе - стандартные новогодние элементы, с национальным орнаментом: елочные шарики, елочки, веточки, пряники и снежинки. Все это легко сочетать и перемешивать, создавая что-то оригинальное и в то же время простое и привычное.

При этом, использование единого стиля и лаконичного оформления легко создаст праздничную атмосферу.