Из аварийного жилья расселили почти 9 тысяч кузбассовцев

Помимо переселения из аварийного жилья, продолжится и благоустройство общественных пространств. Фото: АПК.

Глава Министерства строительства Ирек Файзуллин обсудил с губернатором реализацию в области национального проекта «Жилье и городская среда».

Так, по этому проекту за три года 8,7 тысячи жителей переехали из аварийного жилья в новые квартиры. При этом, переселяют в том числе и из домов, признанных непригодными для жилья из-за сейсмической неустойчивости. Площадь новых помещений - более 176 тысяч кв. м.

Помимо переселения, в области продолжается благоустройство дворов.

- Двор - это та территория, которую житель видит каждый день, и с ней во многом ассоциирует порядок по всей области. Мы будем и дальше реализовывать эту программу и благоустраивать дворы и другие любимые кузбассовцами места, ведь это одна из составляющих качественного развития региона, - сказал Сергей Цивилев

Для дальнейшего развития - строительства инженерных сетей, автомобильных дорог и реконструкции объектов инженерной и транспортной структуры - уже одобрили заявки на финансирование.