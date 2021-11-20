Кемеровский грабитель может лишиться свободы из-за лотка камбалы

Сумма ущерба составила около 600 рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На одном из рынков Кировского района Кемерова похитили лоток со свежезамороженной рыбой. За помощью продавец обратилась в отдел полиции и описала внешность злоумышленника. А также назвала сумму ущерба - около 600 рублей.

Им оказался 27-летний местный житель, который, будучи нетрезвым, похитил камбалу и скрылся с ней с места преступления - унес ее домой. Затем зачем-то вернулся на рынок, где его и задержали.

«Улов» нарушителя вернули продавцу лавки, а самого грабителя будут судить по статье «Грабеж», по которой максимальная мера наказания - 4 года. Пока что несостоявшийся «рыбак» находится под подпиской о невыезде.