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Общество20 ноября 2021 5:27

В Кемерове запретили движение фур по городу

Ограничения действуют во время снегопадов
Анастасия СЕМЫКИНА
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Ограничения на проезд большегрузов продлится до 15 апреля.

Ограничения на проезд большегрузов продлится до 15 апреля.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация города сообщает о запрете движения большегрузного транспорта по городу.

К большегрузам, попадающих под новые правила, относится транспорт массой 15 тонн и больше и длиной больше 10 метров. Для фур на въезде в Кемерово организованы парковочные стоянки. А об ограничениях предупреждают информационные щиты, установленные на трассах.

Запрет действует только на время непогоды - сильных снегопадов, которые длятся больше часа. Временной диапазон ограничения - с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 20.00. В целом, такие меры будут работать до 15 апреля. Сделано это для того, чтобы разгрузить городские дороги от транзитного транспорта.

- Объезд города возможен через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск - Томск), Р 398 (Новосибирск - Томск), 1Р 400 (Томск - Мариинск), - сообщает мэрия.