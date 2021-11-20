В Кемерове запретили движение фур по городу

Ограничения на проезд большегрузов продлится до 15 апреля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация города сообщает о запрете движения большегрузного транспорта по городу.

К большегрузам, попадающих под новые правила, относится транспорт массой 15 тонн и больше и длиной больше 10 метров. Для фур на въезде в Кемерово организованы парковочные стоянки. А об ограничениях предупреждают информационные щиты, установленные на трассах.

Запрет действует только на время непогоды - сильных снегопадов, которые длятся больше часа. Временной диапазон ограничения - с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 20.00. В целом, такие меры будут работать до 15 апреля. Сделано это для того, чтобы разгрузить городские дороги от транзитного транспорта.

- Объезд города возможен через Томск по автомобильным дорогам Р 255 (Новосибирск - Томск), Р 398 (Новосибирск - Томск), 1Р 400 (Томск - Мариинск), - сообщает мэрия.