Губернатор поздравил работников транспорта с их днем

День работников транспорта празднуется 20 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День работников транспорта празднуется 20 ноября - так решили в прошлом году. Такая дата приурочена к появлению единого государственного органа в этой сфере более двух веков назад - при Александре I. От работников транспорта зависит развитие как регионов, так и всей страны, в том числе и международные отношения.

В этом году произошли некоторые изменения и улучшения. Так, в Белове открылся новый автовокзал, в Кемерове - аэровокзальный комплекс международного аэропорта им. А. А. Леонова. А в нынешнем горнолыжном сезоне запустят чартерные рейсы из Центральной России в Шерегеш.

С 2019 к нам пришло 1 205 новых автобусов, 30 трамваев и 20 троллейбусов. А в Новокузнецк до 2023 должны поставить еще 37 и 38, соответственно. Пополнение и обновление транспорта необходимо, так как в регионе работает 900 автобусных маршрутов. И, как говорит губернатор, за этими цифрами - люди.

- Дорогие друзья! Примите искреннюю благодарность за ваше профессиональное мастерство и добросовестный труд! Желаю вам здоровья и благополучия, а вашим предприятиям - дальнейшего развития! - говорит Сергей Цивилев.