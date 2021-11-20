Кузбассовец пожаловался на оголенную теплотрассу

Фото: ВК / «Инцидент Кузбасс»

В одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что в Топках на улицах оголенная теплотрасса. На прикрепленных фотографиях видно, что изоляционный материал на участках труб поврежден или отсутствует вовсе. Вместе с этим житель пожаловался и на отсутствие отопления и горячей воды.

- Хотел привлечь внимание кемеровской областной администрации, как в селе Топках котельная отапливает улицу. Отопление мы оплачиваем круглогодично, хотя в летний период ни горячей воды, ни отопления нет. В квартирах либо холодно, либо жарко. Прошу принять меры, - сказано в посте.

Также кузбассовец утверждает, что в службы ЖКХ уже были обращения, но результатов, как видно по фото, нет.