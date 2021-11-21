Названы территории Кузбасса, где выявили 395 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 395 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 65. В Кемерове - 57. В Междуреченске - 36. В Белове - 26. В Осинниках - 24. По 22 - в Мысках, Юрге. В Прокопьевске - 20. В Ленинске-Кузнецком - 14. По 13 - в Новокузнецком МР, Таштагольском МР. В Киселевске - 12. По десять - в Калтане и Анжеро-Судженске. По пять - в Гурьевском МО, Промышленновском МО, Полысаеве, Юргинском МО, Мариинском МО. По четыре - в Тайге, Беловском МО. По три - в Ижморском МО и Топкинском МО. По два - в Краснобродском, Ленинск-Кузнецком МО, Прокопьевском МО, Яйском МО, Яшкинском МО. По одному - в Березовском и Крапивинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 70 975 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 65 873 выздоровели, 1 541 скончались, 19 744 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.