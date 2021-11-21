В Кемерове лжеплемянница похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 91-летняя жительница обратилась в полицию. В ГУ МВД по Кемеровской области, рассказали сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В ведомстве рассказали, пожилой женщине позвонила на городской телефон якобы племянница, которая взволнованным голосом, переходящим на крик, сообщила, что совершила ДТП и ей срочно нужны деньги для пострадавшего. Женщина потребовала сумму в один миллион рублей, но у пенсионерки было только 300 тысяч рублей. Лжеплемянница согласилась и сообщила, что за наличными приедет ее знакомый.

Вскоре кемеровчанка передала деньги мужчине, который прибыл к ней. Только спустя время она позвонила родственнице, хотела узнать, как разрешилась ситуация. Однако женщина ей сообщила, что не попадала в ДТП и не просила деньги. Тогда пенсионерка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой. Ей грозит до шести лет лишения свободы.