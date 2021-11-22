В Кузбассе без вести пропал 72-летний мужчина. Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Кузбассе пропал без вести 72-летний Александр Мельников. С 18 ноября местонахождение жителя деревни Александровка Киселевского городского округа неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 164 сантиметра, у него худощавое телосложение, седые волосы, карие глаза. На нем были темно-синяя удлиненная куртка с капюшоном, черные джинсы, черные сапоги и черная шапка. С собой у мужчины была темно-зеленая спортивная сумка.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.