Названы территории Кузбасса, где выявили 397 новых случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 397 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 69. В Кемерове - 58. В Междуреченске - 38. В Осинниках - 27. В Юрге - 26. В Белове - 24. В Мысках - 19. В Прокопьевске - 17. В Ленинске-Кузнецком - 14. В Калтане - 12. По девять - в Киселевске, Мариинском МО, Новокузнецком МР. Восемь - в Анжеро-Судженске. По шесть - в Топкинском МО, Юргинском МО. По пять - в Тайге, Ижморском МО, Таштагольском МР. По четыре - в Полысаеве, Беловском МО, Чебулинском МО. По три - в Гурьевском МО, Промышленновском МО, Яшкинском МО. По два - в Березовском, Краснобродском, Яйском МО, Прокопьевском МО. По одному - в Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 71 372 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 66 124 выздоровели, 1 546 скончались, 18 616 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.