В Кемерове на двух перекрестках планируют отключить светофоры. Фото: kemerovo.ru.

В Кемерове 22 ноября планируют отключение светофорных объектов. Об этом сообщает горадминистрация.

В связи ремонтными работами на электросети с 22 по 26 ноября с 9.00 до 16.00 возможно отключат светофор, который расположен на пересечении улиц Нахимова и Ракитянского.

Также возможно отключение светофорного объекта 22 ноября с 14.00 до 16.30 на пересечении улицы Терешковой и проспекта Шахтеров. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.