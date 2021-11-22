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Происшествия22 ноября 2021 5:00

Серьезное ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове

Момент автоаварии попал на видеорегистратор
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/incident_42.

ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове произошло ДТП в районе здания № 50/5 по улице Тухачевского. Момент автоаварии попал на видеорегистратор.

В отделе пропаганды городской ГИБДД рассказали, что по предварительным данным 59-летний водитель Lada Granta двигался со стороны рынка «Сотка», выехал на пересечение с улицей Тухачевского на запрещающий сигнал светофора.

В результате, столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался со стороны проспекта Молодежного. Отмечено, что 47-летняя пассажирка Lada получила травмы, она находится на стационарном лечении.