Серьезное ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове

ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове произошло ДТП в районе здания № 50/5 по улице Тухачевского. Момент автоаварии попал на видеорегистратор.

В отделе пропаганды городской ГИБДД рассказали, что по предварительным данным 59-летний водитель Lada Granta двигался со стороны рынка «Сотка», выехал на пересечение с улицей Тухачевского на запрещающий сигнал светофора.

В результате, столкнулся с автомобилем Nissan, который двигался со стороны проспекта Молодежного. Отмечено, что 47-летняя пассажирка Lada получила травмы, она находится на стационарном лечении.